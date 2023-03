Eric Maxim Choupo-Moting qui va prolonger, les mots de Pavard et Muller avant le huitième de finale retour, Josip Stanisic titulaire contre le PSG ? Vu et lu dans la presse allemande à J-5 du match Bayern Munich / PSG.

Très en forme depuis le début de la saison (24 matches, 15 buts et 4 passes décisives), Eric Maxim Choupo-Moting arrive en fin de contrat le 30 juin avec le Bayern Munich. L’ancien du PSG devrait être récompensé pour sa très bonne saison en prolongeant son contrat d’un an selon Bild. L’international camerounais obtiendrait également une revalorisation salariale, avec un salaire annuel de 10 millions d’euros. le quotidien allemand explique que cette prolongation pourrait avoir une incidence sur le transfert d’Harry Kane. En fin de contrat avec Tottenham en juin 2024, il intéresse le club bavarois. Mais le club anglais en demanderait 90 millions d’euros et ferait tout pour le convaincre de prolonger. Avec la prolongation de Choupo-Moting, le Bayern estime qu’il peut attendre un an et récupérer Kane libre. Mais dans ce dossier, il y a la concurrence de plusieurs clubs anglais assure Bild, ce qui pourrait compliquer la tâche des Bavarois.

Expulsé au match aller, Benjamin Pavard ne jouera pas le match retour contre le PSG. Dans une interview accordée à Sport 1, il a tout de même évoqué ce choc. « Nous verrons bien. Chaque match est différent. Dans tous les cas, nous serons prêts à tout donner. Je m’attends à une ambiance formidable, avec nos superbes supporters qui vont nous encourager – et je le ferai bien sur aussi. Je me réjouis d’une grande soirée. » Pour le match de mercredi, l’international français pourrait être remplacé par Josip Stanisic. Kicker indique que sa titularisation contre l’Union Berlin le week-end dernier était une surprise. Ce dernier a un côté plus défensif que Cancelo et Julian Nagelsmann voudra avoir une sécurité en défense face à Kylian Mbappé. Il a déjà affronté l’attaquant du PSG en juin dernier lors de la Ligue des Nations lors d’un match entre la France et la Croatie et une victoire des Croates à la clé. Il avait réussi à contenir le numéro 7 parisien et avait été félicité pour sa performance dans la presse. Avec la présence Stanisic au poste de latéral droit contre le PSG, Nagelsmann pourrait pencher pour une défense à trois et un Alphonso Davis plus haut sur le terrain conclut Kicker.

Sport 1 relate enfin les propos de Thomas Muller sur le choc contre le PSG dans sa newsletter esmüllert. « C’est une situation unique d’avoir en attaque les deux meilleurs attaquants du monde fraîchement couronnée lors de la cérémonie The Best. Notre courte victoire lors du match aller est définitivement un avantage pour nous. Ça nous donne de la sécurité. Nous entrons dans ce que nous espérons être une soirée exaltante en Ligue des champions avec beaucoup de confiance et d’optimisme. » L’attaquant allemand explique se méfier de Kylian Mbappé, « un danger absolu. » Les Bavarois savent qu’il sera le danger numéro 1 du PSG conclut Thomas Muller dans sa newsletter.