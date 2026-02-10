Nambatingue Toko nous a quittés

Ce mardi après-midi, le PSG a annoncé la mort de l’un de ses anciens joueurs, Nambatingue Toko. L’ancien attaquant est décédé à l’âge de 73 ans.

Le PSG est en deuil. Ce mardi après-midi, le club de la capitale a annoncé la mort de Nambatingue Tokomon, que tout le monde appelait Toko, est décédé à l’âge de 73 ans. Joueur du PSG entre 1980 et 1985, il avait participé 171 matches avec les Rouge & Bleu pour 43 buts. Le PSG adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

Jean Girardin nous a aussi quittés

Le PSG a également annoncé le décès de Jean Girardin, bénévole emblématique qui a consacré de nombreuses années de sa vie à l’Association PSG. « C’est avec une profonde tristesse que le club a appris le décès de Jean Girardin, bénévole emblématique qui a consacré de nombreuses années de sa vie à l’Association PSG. Le club adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches », rend hommage le PSG dans son communiqué.

