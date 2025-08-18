Nantes, les remplaçants, Zabarnyi… La conférence d’après-match de Luis Enrique

Pour son premier match de Ligue 1, le PSG a obtenu l’essentiel lors de son déplacement sur la pelouse du FC Nantes (0-1). Un succès qui donne satisfaction à Luis Enrique.

Ce dimanche, le PSG lançait sa saison 2025-2026 de Ligue 1. Logiquement à court de rythme une dizaine de jours seulement après la reprise de l’entraînement, les champions d’Europe ont obtenu le plus important. Opposés au FC Nantes en conclusion de la 1ère journée de championnat, les Rouge & Bleu l’ont emporté grâce à une frappe déviée de Vitinha (67e). Pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé d’aligner une équipe remaniée au coup d’envoi, avec sept changements par rapport à la victoire en Supercoupe d’Europe contre Tottenham. Présent en conférence de presse d’après-match, le technicien espagnol s’est montré satisfait de la performance de ses joueurs.

Est-il satisfait de la prestation de son équipe ?

« Je suis très content. Le premier objectif était la victoire. On a mérité ces trois points. On a contrôlé pendant 90 minutes le ballon. La première période, on n’a pas créé beaucoup de choses mais c’est normal face à un adversaire qui évolue bloc bas. »

Le PSG a-t-il progressé par rapport au dernier match face à Tottenham, notamment dans le feeling avec le ballon ?

« Ce n’est pas facile de le retrouver. C’était une condition pour nous. Des joueurs ont montré leur niveau, ils sont prêts. Pour d’autres, c’est plus difficile. Avec plus d’entraînements, on va le retrouver. C’est la clé pour nous. »

Son regard sur le premier match de Zabarnyi

« Sa condition technique et physique est parfaite pour le style de jeu que j’aime. Il est à l’aise avec le ballon. Et sans, il gagne les ballons généralement. Il a fait un très bon match. »

Les remplaçants ont-ils changé la physionomie du match ?

« En ce moment, avec la condition physique des joueurs, c’est important d’avoir des remplaçants capables d’arriver en fin de match avec une meilleure fraîcheur. C’était le cas contre Tottenham, et encore ce (dimanche) soir. Si tu veux avoir la possibilité de tout gagner, tu as besoin de tout le monde et de tous les jours de travail. »