Nantes / PSG – Annoncez votre pronostic

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum17 août 2025

Ce dimanche (20h45 sur Ligue 1 +), le PSG lance sa saison 2025-2026 de Ligue 1 sur la pelouse du FC Nantes.

Le PSG entame sa nouvelle saison de Ligue 1 avec un déplacement sur la pelouse du FC Nantes ce dimanche soir (20h45 sur Ligue 1 +), en conclusion de la 1ère journée de championnat. Pour cette rencontre, Luis Enrique a décidé de laisser de nombreux cadres sur le banc et de lancer Illia Zabarnyi dans la compétition. Décisifs lors de la victoire en Supercoupe d’Europe, Lee Kang-In et Gonçalo Ramos auront l’occasion de s’exprimer tout comme Ibrahim Mbaye titulaire en attaque. De son côté, Warren Zaïre-Emery va occuper le rôle de latéral droit.

À quelques minutes du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre le FC Nantes et le PSG ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Mercredi dernier, les champions d’Europe avaient renversé Tottenham en Supercoupe d’Europe avec un finish spectaculaire (2-2, T.A.B 4-3). Aucun Csien n’avait annoncé le bon résultat ici.

