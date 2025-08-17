Nantes / PSG – Le groupe convoqué par Luis Enrique

Ce dimanche soir (20h45 sur Ligue 1 +), le PSG lance sa saison 2025-2026 de Ligue 1 avec un déplacement sur la pelouse du FC Nantes. Et Luis Enrique a dévoilé son groupe pour cette rencontre.

Après avoir parfaitement entamé son nouvel exercice en remportant la Supercoupe d’Europe, le PSG va désormais lancer sa saison 2025-2026 de Ligue 1 par un déplacement sur la pelouse du FC Nantes (dimanche à 20h45 sur Ligue 1 +).

La première de Zabarnyi, Donnarumma toujours absent

Et pour ce match, Luis Enrique sera privé de Presnel Kimpembe (repos), João Neves (suspendu) et Senny Mayulu (reprise). Sur le départ, Gianluigi Donnarumma et Arnau Tenas ne sont pas convoqués. En revanche, Illia Zabarnyi est présent pour la première fois dans le groupe concocté par l’entraîneur parisien, tout comme les deux autres recrues Lucas Chevalier et Renato Marin. Voici ci-dessous le groupe des 20 Parisiens convoqués pour affronter les Canaris.

Le groupe du PSG

Gardiens : Chevalier, Safonov, Marin

: Chevalier, Safonov, Marin Défenseurs : Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, L.Hernandez, Nuno Mendes, Pacho

: Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, L.Hernandez, Nuno Mendes, Pacho Milieux : F.Ruiz, Vitinha, Lee, Zaïre-Emery

: F.Ruiz, Vitinha, Lee, Zaïre-Emery Attaquants : Kvaratskhelia, G.Ramos, Dembélé, Doué, Barcola, Mbaye