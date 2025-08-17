Nantes / PSG – Les compositions officielles

Ce dimanche soir, le PSG affronte Nantes en clôture de la première journée de Ligue 1. Moins d’une heure avant ce match, les deux coachs ont dévoilé leurs équipes de départ.

Quatre jours après sa victoire en finale de la Supercoupe d’Europe contre Tottenham (2-2, 4 t.a.b à 3), le PSG retrouve les terrains avec la première journée de Ligue 1 contre le FC Nantes. Pour cette rencontre, Luis Enrique doit faire sans Senny Mayulu (blessé), Presnel Kimpembe (malade), Joao Neves (suspendu) ni Gianluigi Donnarumma (en instance de départ). Un peu plus d’une semaine après avoir repris le chemin de l’entraînement, le coach du PSG a décidé de réaliser un large turnover pour cette rencontre contre les Nantais.

Illia Zabarnyi titulaire pour la première fois

Pas de changement dans les buts avec la présence de Lucas Chevalier pour son deuxième match sous le maillot du PSG. L’international français sera défendu par un quatuor composé de Warren Zaïre-Emery dans le couloir droit, Lucas Hernandez dans le couloir gauche et une charnière centrale, Illia Zabarnyi–Lucas Beraldo. La dernière recrue parisienne va donc connaître sa première titularisation, quelques jours seulement après avoir été officialisé. Premier buteur de la saison, Lee Kang-in est titulaire au milieu de terrain aux côtés de Fabian Ruiz et Vitinha. Le milieu de terrain portugais est capitaine en l’absence de Marquinhos dans le onze de départ. En attaque, seul Bradley Barcola est reconduit par rapport à la rencontre contre les Spurs. Le numéro 29 du PSG est accompagné par Gonçalo Ramos et Ibrahim Mbaye.

La feuille de match de Nantes / PSG

Première journée de Ligue 1 – Stade : La Beaujoire – Horaire : 20h45 – Diffuseur : Ligue 1 + – Arbitre principal : Benoît Bastien – Arbitres assistants : Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu – Quatrième arbitre : Jérémy Stinat – VAR : Eric Wattellier et Julien Schmitt