Nantes / PSG : les compositions probables selon la presse

Ce dimanche (20h45 sur Ligue 1+), le PSG entame sa saison 2025-2026 de Ligue 1 par un déplacement sur la pelouse du FC Nantes. Et face au manque de préparation physique de ses joueurs, Luis Enrique pourraient réserver des surprises dans son onze de départ.

Le PSG lance sa saison 2025-2026 de Ligue 1. Après avoir parfaitement entamé ce nouvel exercice avec une victoire en Supercoupe d’Europe, le club de la capitale se déplace ce dimanche (20h45 sur Ligue 1 +) sur la pelouse du FC Nantes en conclusion de la 1ère journée de championnat. Et avec seulement dix jours de préparation physique dans les jambes, l’entraîneur parisien, Luis Enrique, devra gérer à la perfection le temps de jeu de ses hommes. En revanche, il sera privé de Presnel Kimpembe (repos), João Neves (suspension) et Senny Mayulu (reprise).

À lire aussi : Le point médical du PSG avant le déplacement à Nantes

La première de Zabarnyi, Mbaye titulaire

Dans les buts, pas de surprise avec la titularisation de Lucas Chevalier. En revanche, en défense, certains joueurs titulaires pourraient débuter sur le banc. Selon Le Parisien, Warren Zaïre-Emery et Lucas Beraldo devraient occuper les postes de latéraux tandis qu’Illia Zabarnyi fera ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs dans l’axe centrale aux côtés de Willian Pacho. Dans l’entrejeu, Lee Kang-In, buteur face à Tottenham en Supercoupe d’Europe, pourrait confirmer sa bonne entrée en jeu en évoluant avec Fabian Ruiz et Désiré Doué. Pour l’attaque, le quotidien francilien opte pour un trio Bradley Barcola, Gonçalo Ramos et Ibrahim Mbaye.

De son côté, L’Equipe voit un onze de départ différent avec les présences d’Achraf Hakimi et Lucas Hernandez dans les couloirs défensifs. Au milieu, Warren Zaïre-Emery pourrait être associé à Vitinha et Fabian Ruiz. Le retour de l’Espagnol dans l’entrejeu permettrait à Désiré Doué de retrouver une place en attaque pour accompagner Gonçalo Ramos et Ibrahim Mbaye.

Le XI probable du PSG (L’Equipe) : Chevalier – Hakimi (c), Zabarnyi, Pacho, L.Hernandez – Zaïre-Emery, Vitinha, F.Ruiz – Doué, G.Ramos, Mbaye

(L’Equipe) : Chevalier – Hakimi (c), Zabarnyi, Pacho, L.Hernandez – Zaïre-Emery, Vitinha, F.Ruiz – Doué, G.Ramos, Mbaye Le XI probable du PSG (Le Parisien) : Chevalier – Zaïre-Emery, Zabarnyi, Pacho, Beraldo – Lee, F.Ruiz (c), Doué – Barcola, G.Ramos, Mbaye

(Le Parisien) : Chevalier – Zaïre-Emery, Zabarnyi, Pacho, Beraldo – Lee, F.Ruiz (c), Doué – Barcola, G.Ramos, Mbaye Le XI probable du FC Nantes : Lopes – Amian, Awaziem, Tati, Cozza – Coquelin (c), Lepenant, Leroux – Benhattab – Mohamed, Abline