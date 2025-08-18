Nantes / PSG – Les notes des Parisiens dans la presse

Ce dimanche, le PSG a réussi sa rentrée en Ligue 1 avec un court succès sur la pelouse du FC Nantes. Et pour ce match, Luis Enrique avait aligné une équipe remaniée au coup d’envoi.

Après sa victoire en Supercoupe d’Europe, le PSG débutait sa saison 2025-2026 de Ligue 1 sur la pelouse du FC Nantes. Avec une équipe remaniée au coup d’envoi, sept changements par rapport au match face à Tottenham, l’équipe parisienne a obtenu une courte victoire grâce à une frappe déviée de Vitinha (0-1, 67e). Il a surtout fallu attendre les entrées à l’heure de jeu d’Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Achraf Hakimi et Nuno Mendes pour animer cette rencontre face à une formation nantaise en bloc-bas.

Vitinha homme du match, première convaincante pour Zabarnyi, Beraldo patron de la défense

Seul buteur de la rencontre, Vitinha, élu homme du match, a été le métronome de son équipe et obtient la meilleure note dans le quotidien Le Parisien (7/10). « Parmi les rares rescapés d’Udine, le Portugais a attaqué la partie brassard autour du bras droit. Harceleur mais surtout plaque tournante parisienne, il a multiplié les décalages, à droite comme à gauche. En vain. Il marque le but de la victoire sur une frappe contrée (67e). » Autre joueur performant, Lucas Beraldo. Titulaire en charnière centrale, le Brésilien a endossé le costume du patron de la défense et récolte également un 7/10 dans le quotidien francilien. « S’il en fallait un pour donner l’exemple, ça a été lui. Omniprésent, notamment dans le jeu aérien, il est à deux doigts d’ouvrir le score dans un angle fermé sur un service de Dembélé (65e). »

Son compère en défense centrale, Illia Zabarnyi, effectuait lui ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs. Et le nouveau numéro 6 parisien a affiché un visage sérieux, comme indiqué par L’Equipe (5/10). « Il a manqué ses deux premiers ballons parisiens, dans la même minute (5e), et puis les choses se sont arrangées doucement, et il a même sauvé une situation dangereuse devant Leroux (38e). En seconde période, rien n’a bougé, il a été tranquille dans tous les duels et aura donc vécu des débuts plutôt tranquilles. » Enfin, Warren Zaïre-Emery a été l’un des Parisiens les plus tranchants sur le plan athlétique en première période malgré sa position de latéral droit. Le Titi obtient la note de 6/10 dans le quotidien sportif. « Il a contenu Guirassy en vitesse, et puisqu’il a joué arrière droit pendant une heure, il s’est souvent tenu à l’intérieur du jeu, comme Hakimi. Il a tenté d’apporter beaucoup d’énergie à une équipe qui en avait besoin et il est monté au milieu pour finir. »

Les notes du PSG (L’Equipe) : Chevalier 5 – Zaïre-Emery 6, Zabarnyi 5, Beraldo 6, L.Hernandez 4 – Lee 5, Vitinha 6, F.Ruiz 4 – Mbaye 5, G.Ramos 5, Barcola 4 / Luis Enrique 6

Les notes du PSG (Le Parisien) : Chevalier 5.5 – Zaïre-Emery 6.5, Zabarnyi 5.5, Beraldo 7, L.Hernandez 4.5 – Lee 4.5, Vitinha 7, F.Ruiz 4 – Mbaye 4.5, G.Ramos 5, Barcola 5