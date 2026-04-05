Naomie Feller se dirige vers un transfert chez les Féminines du PSG

Si le mercato ouvre ses portes dans plusieurs semaines, les Féminines du PSG travaillent déjà pour renforcer son effectif. Naomie Feller devrait rejoindre les Parisiennes.

Pour continuer de tenter de concurrencer Lyon et garder ses distances avec leurs poursuivants, les Féminines du PSG vont vouloir renforcer leur effectif. Selon les informations de L’Equipe, les dirigeants parisiens pourraient réaliser un grand coup en vue de la saison prochaine. En effet, ils seraient tombés d’accord avec Naomie Feller pour que l’internationale française rejoigne le club de la capitale cet été.

Elle joue au Real Madrid depuis 2022

Après des débuts prometteurs à Reims, l’attaquante (24 ans) avait rejoint Lyon en 2020, mais une blessure a mis fin à sa carrière lyonnaise (trois matches, un but). Elle était retournée à Reims avant de signer au Real Madrid en 2022. En trois ans et demi en Espagne, elle a participé à 118 matches pour 24 buts. Elle est également internationale française (8 sélections, un but) et a été convoquée lors de cette trêve internationale pour disputer les rencontres face aux Pays-Bas en qualifications à la Coupe du monde 2027. Outre Naomie Feller, les Féminines du PSG, selon Bild, seraient également intéressées par Nicole Anyomi dont le contrat avec Francfort prend fin en juin prochain.