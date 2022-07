Naples discute avec Abdou Diallo

Dans le chantier du dégraissage de l’effectif, le PSG fait face à deux cas de figure. Le premier, ceux qui ne souhaitent pas être délogés et aller jusqu’au bout de leur contrat, au détriment d’une situation sportive calamiteuse. Le second, ceux qui ont reçu et compris le message, et souhaitent donc se trouver une porte de sortie. Dans ce second cas, on retrouve le défenseur central Abdou Diallo. Le numéro 22 du PSG a toujours fait preuve de professionnalisme depuis son arrivée malgré un rôle de second couteau, et pourrait continuer de se comporter ainsi afin de se trouver un point de chute et retrouver un rôle central au sein d’un effectif. Malgré sa convocation que l’on pourrait qualifier de « surprise » pour la tournée estival Japan Tours 2022, l’international sénégalais pourrait être à la fin de son aventure Rouge & Bleu.

Naples avance ses pions

Désireux de remplacer sa pièce maîtresse qu’était Kalidou Koulibaly en défense centrale, Naples aurait jeter son dévolu sur Abdou Diallo. Le joueur de Fenerbahçe, Kim Min-Jae, se rapprochant fortement du Stade Rennais, le pensionnaire de Serie A aurait fait du Parisien sa cible principale selon Sky Sport. Ces derniers affirment par ailleurs qu’une rencontre a déjà eu lieu à Paris afin de convaincre le joueur dans un premier temps, ensuite se rapprocher du Paris Saint-Germain.

onzedafrik.com

Dans ce dossier, Sky Sport avance également que le tout récent joueur de Chelsea, Kalidou Koulibaly, pourrait être d’une aide précieuse pour son ancien club, en conseillant son compatriote et compère en défense centrale avec le maillot des Lions de la Teranga de rejoindre Naples.