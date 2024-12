Naples évoque la possibilité de voir Osimhen au PSG cet hiver

Alors qu’il était annoncé dans le viseur du PSG l’été dernier, Victor Osimhen pourrait rejoindre le club de la capitale cet hiver. Giovanni Manna, directeur sportif de Naples a évoqué cette possibilité.

Cet été, le PSG a longtemps été associé à Victor Osimhen. À la recherche d’un attaquant, les dirigeants parisiens avaient exploré la piste de l’international nigérian de Naples. Ce dernier n’avait finalement pas rejoint le club de la capitale, Luis Enrique ayant décliné cette possibilité. L’ancien lillois avait finalement rejoint Galatasaray sous la forme d’un prêt, lui qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le club italien.

« Personne ne nous a appelés »

En Turquie, Victor Osimhen brille avec neuf buts et cinq passes décisives en douze rencontres. Ces derniers jours, on a évoqué la possibilité pour le PSG de relancer le dossier lors du mercato hivernal. Avec ses difficultés de finition, le club de la capitale aurait en effet décidé de se lancer à la recherche d’un avant-centre de métier. Avant la rencontre entre la Lazio de Rome et le Napoli en huitième de finale de la Coupe d’Italie, Giovanni Manna, le directeur sportif de Naples, a été interrogé sur la possibilité de voir Victor Osimhen rejoindre le PSG cet hiver. « Techniquement, c’est possible, mais personne ne nous a appelés« , a lancé le dirigeant transalpin dans des propos relayés par Foot Mercato.