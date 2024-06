Naples veut rétablir le contact avec Khvicha Kvaratskhelia

Le dossier Khvicha Kvaratskhelia part dans tous les sens ces derniers jours. Naples veut rétablir le contact avec le joueur pisté par le PSG.

Annoncé comme la priorité du PSG pour renforcer son attaque, Khvicha Kvaratskhelia est un joueur intransférable pour les dirigeants de Naples. Alors que ces derniers jours, on parlait d’une possible prolongation de contrat pour l’international géorgien, son agent et son père ont parlé à la télévision géorgienne en expliquant que le numéro 77 du Napoli voulait quitter le club italien. Dans un communiqué, le dernier dixième de Serie A a indiqué que le joueur, encore sous contrat jusqu’en juin 2027, n’était pas à vendre. Ce mardi, la presse italienne évoque de nouveau ce dossier.

Le PSG à l’origine des sorties médiatiques de l’agent et du père de Kvaratskhelia ?

Selon les informations de Sky Sport Italia, Aurelio De Laurentiis, le président de Naples, aurait fait comprendre à Antonio Conte, son nouveau coach, qu’il pourrait compter sur Khvicha Kvaratskhelia la saison prochaine. De son côté, le coach aurait fait savoir à l’international géorgien qu’il comptait sur lui pour l’exercice qui arrive. Kvaratskhelia lui aurait confié être enthousiasmé à l’idée de jouer sous les ordres de l’ancien coach de Chelsea. De son côté, Tuttosport explique que le PSG serait à l’origine des sorties médiatiques de l’agent et du père de Khvicha Kvaratskhelia. En effet, les deux parties auraient un accord pour un contrat de cinq ans et un salaire annuel de neuf millions d’euros. Enfin, du côté de la Gazzetta dello Sport, on explique qu’une délégation napolitaine est prête à aller en Allemagne, où se trouve le joueur actuellement pour l’Euro 2024, pour rétablir le dialogue et trouver un accord pour le prolonger.