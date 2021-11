Le PSG affronte ce soir Manchester City dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des Champions. En cas de succès, les Rouge & Bleu resteraient invaincus en C1, seraient d’ores et déjà qualifiés pour les 1/8e de finale de la compétition en plus d’être leader du groupe A. Mais ce match a été préparé d’une drôle de manière avec les rumeurs insistantes sur l’avenir de Mauricio Pochettino vers Manchester United. Une situation qui déplaît fortement à Samir Nasri. Interrogé par Le Parisien, l’ancien international français tacle le téchnicien argentin pour ses propos et défend la direction parisienne qui selon lui travaille bien. Extraits choisis.

Les propos récents de Pochettino

Pour l’instant, je ne vois pas une patte Poquettino à Paris comme il a pu y avoir à Tottenham ou même Southampton, des équipes qu’il a su faire jouer d’un manière belle à voir. Avec le PSG, il tâtonne, il n’a toujours pas trouvé la bonne formule, il ne sait pas dans quel système vraiment jouer,…

Je ne comprends pas pourquoi il n’a pas commencé à aligner une défense à trois, par exemple. Il y a plein de choses que je vois qui sont un petit peu incohérentes. Et c’est un peu trop facile de dire que ce n’est pas son projet pour se dédouaner en cas d’échec.

Paris se met le feu tout seul ?

Un petit peu. Ça a souvent été le cas. Je respecte beaucoup ce qu’ils ont fait. Ils ont apporté énormément à la Ligue 1 et au football. Ils ont fait un recrutement XXL et intelligent l’été dernier. Il ne faut pas tirer à boulets rouges à chaque fois sur le PSG en disant qu’il est mal géré. Non. Je connais un petit peu Nasser (Al-Khelaïfi) et Leonardo. Je connais leur professionnalisme et le club du PSG est bien géré. Donc c’est un peu trop facile quand on est coach de dire : oui, mais c’est pas mon projet.

Imaginez-vous un jour Zidane à la tête du PSG ?

Moi, ça ne me surprendrait pas et je ne serais pas choqué que Zizou entraîne le PSG. C’est sa carrière. Quand on a entraîné le Real, on ne trouve pas forcément mieux que City ou le PSG. Il ne faut pas oublier qu’il a une très bonne relation avec les Qatariens. Il a réussi à prouver qu’il savait s’occuper et gérer les égos des grands joueurs. C’est le premier entraîneur à avoir fait accepter à Cristiano Ronaldo de se reposer un petit peu. Et c’est quelqu’un qui a une légitimité au niveau du football. Quand un gars comme Zidane va dire à Neymar ou Mbappé de faire ci ou ça, ils seront plus à l’écoute que si c’est un autre entraîneur. Et, en plus, ça peut aussi enclencher un mécanisme qui pourrait permettre à Mbappé de prolonger la saison prochaine.