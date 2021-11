Nasri : « Il faut un patron au PSG »

Le PSG sort d’une semaine délicate avec un revers sur la pelouse de Manchester City en Ligue des Champions (1-2) et un succès acquis dans la douleur du côté de l’AS Saint-Etienne en Ligue 1 (1-3). Avec toujours la même constante : un certain manque d’investissement de la part des avants et, surtout, une qualité de jeu qui laisse clairement à désirer. Et pour Samir Nasri, présent sur le plateau du Canal Football Club, si les joueurs parisiens offrent de telles prestations, c’est qu’il manque un patron pour tenir la barre.

« On ne juge pas le PSG sur la Ligue 1 mais sur la Ligue des Champions. Et surtout, contre les grandes équipes. Et contre les grandes équipes, on ne peut pas se permettre de défendre avec sept joueurs de champ, ce n’est pas possible. Et face à une équipe qui possède un collectif aussi huilé que Manchester City, les lacunes du PSG ressortent de suite (…) Ce qu’il faut au PSG, c’est un patron. Il faut un entraîneur qui n’ait pas peur de prendre ses responsabilités. Avec un coach comme Guardiola, tu ne cours pas, peu importe comment tu t’appelles, tu vas sur le banc. »