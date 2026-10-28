Nasser al-Khelaïfi a rendu visite à Khvicha Kvaratskhelia après son opération

Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit contre le FC Barcelone, Khvicha Kvaratskhelia a été opéré au Qatar. Il a reçu la visite de son président au PSG, Nasser al-Khelaïfi.

Mardi soir, lors de la victoire du PSG contre le FC Barcelone lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions (4-2), Khvicha Kvaratskhelia s’est écroulé sur la pelouse du Parc des Princes après un contact avec Xavi Espart. Après avoir passé des examens, l’international géorgien a vu les craintes après sa blessure se confirmer, il a été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Il sera absent de nombreux mois et va forcément manquer au club de la capitale.

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Son frère reproduit sa célébration après un but

Le numéro 7 du PSG a pris la direction du Qatar et de Doha en début de semaine afin de se faire opérer à la clinique Aspetar. Khvicha Kvaratskhelia a été opéré avec succès hier et va désormais entamer sa rééducation en vue de son retour sur les terrains. Dans sa story Instagram, l’ancien Napolitain a posté une vidéo et une photo de son frère, Tornike Kvaratskhelia, réalisant sa célébration après un but dont l’attaquant du PSG a le secret avec le Dinamo Tbilissi. Il a aussi dévoilé une photo en compagnie de Nasser al-Khelaïfi après son opération. Le président parisien est venu donner de la force à son joueur, qui va devoir prendre son mal en patience pour revenir en forme sur les terrains.