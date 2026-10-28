Kvaratskhelia
Image : psg.fr

Nasser al-Khelaïfi a rendu visite à Khvicha Kvaratskhelia après son opération

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas28 octobre 2026

Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit contre le FC Barcelone, Khvicha Kvaratskhelia a été opéré au Qatar. Il a reçu la visite de son président au PSG, Nasser al-Khelaïfi.

Mardi soir, lors de la victoire du PSG contre le FC Barcelone lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions (4-2), Khvicha Kvaratskhelia s’est écroulé sur la pelouse du Parc des Princes après un contact avec Xavi Espart. Après avoir passé des examens, l’international géorgien a vu les craintes après sa blessure se confirmer, il a été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Il sera absent de nombreux mois et va forcément manquer au club de la capitale.

Kvaratskhelia opéré avec succès de sa blessure au genou
canalsupporters.com

Son frère reproduit sa célébration après un but

Le numéro 7 du PSG a pris la direction du Qatar et de Doha en début de semaine afin de se faire opérer à la clinique Aspetar. Khvicha Kvaratskhelia a été opéré avec succès hier et va désormais entamer sa rééducation en vue de son retour sur les terrains. Dans sa story Instagram, l’ancien Napolitain a posté une vidéo et une photo de son frère, Tornike Kvaratskhelia, réalisant sa célébration après un but dont l’attaquant du PSG a le secret avec le Dinamo Tbilissi. Il a aussi dévoilé une photo en compagnie de Nasser al-Khelaïfi après son opération. Le président parisien est venu donner de la force à son joueur, qui va devoir prendre son mal en patience pour revenir en forme sur les terrains. 

Kvara Nasser

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas28 octobre 2026

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