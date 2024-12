Nasser al-Khelaïfi est considéré comme un président proche de ses joueurs. Le dirigeant qatari a gardé des liens privilégiés avec certains anciens joueurs des Rouge & Bleu.

Depuis le rachat du PSG par QSI en juin 2011 et sa nomination en tant que président du club de la capitale, Nasser al-Khelaïfi a connu un très grand nombre de joueurs. Le dirigeant qatari est considéré comme un président proche de ses joueurs. S’il n’a pas gardé contact avec l’ensemble des joueurs passés par le PSG ces quatorze dernières années, Nasser al-Khelaïfi continue tout de même de nourrir une relation avec plusieurs anciens, avance L’Equipe. « Il fut une époque où l’homme fort du club parisien était très proche des éléments qui composaient l’effectif. Ce que les directeurs sportifs ou les entraîneurs ont pu lui reprocher. Certains joueurs n’hésitaient pas à l’appeler directement pour résoudre des problèmes. Depuis plusieurs années, Al-Khelaïfi a pris plus de recul avec les nouveaux arrivants. Il discute avec toutes les recrues avant leur signature, valide leur arrivée, mais ne se montre plus aussi proche que par le passé. »

Pastore, Verratti, Beckham…

Marco Verratti joue toujours un match de padel avec son ancien président quand il est de passage au Qatar, là où joue depuis un an l’ancien numéro 6 du PSG. « Javier Pastore est aussi considéré comme un proche, adepte également du padel. C’est d’ailleurs par ce sport à la mode que le Qatarien garde le plus d’accointances avec les joueurs », avance le quotidien sportif. Le dirigeant parisien voit aussi encore régulièrement Christophe Galtier. « On peut reprocher beaucoup de choses au Qatar et à QSI, mais pas de lâcher ses anciens salariés, avance un proche à L’Equipe. Quand ils quittent le PSG, beaucoup ont réussi à avoir du travail grâce à QSI ou des relations dans le pays. Que ce soit des anciens joueurs, mais aussi des anciens salariés dans de multiples domaines. » Même si les rencontres sont plus rares, les échanges téléphoniques se poursuivent entre le Qatarien et Zlatan Ibrahimovic, indique le quotidien sportif. Avec David Beckham, les discussions sont souvent liées au business. Pedro Miguel Pauleta est très impliqué dans la vie marketing du PSG. Le Portugais peut faire remonter ses idées directement à la haute direction. « Puis, il y a les hommes partenaires des instances. Maxwell, par exemple, est souvent présent avec le dirigeant parisien dans les réunions de la FIFA ou de l’Association européenne des clubs (ECA), présidée par le Qatarien. » Pour aller plus loin et garder le fil entre le PSG et ses anciens, Nasser al-Khelaïfi a décidé de lancer un programme spécifique dans les prochains mois. À l’image de ce qu’il se fait beaucoup dans les plus grandes écuries européennes, les légendes parisiennes pourront se retrouver pour disputer des matches partout dans le monde, des tournées promotionnelles ou des rôles d’ambassadeurs sur différents marchés que Paris souhaite continuer à développer, conclut L’Equipe.