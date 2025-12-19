Nasser al-Khelaïfi acquitté dans l’affaire des droits TV des Coupes du monde

Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG, était accusé dans une affaire liée aux droits TV des Coupes du monde 2026 et 2030. Il a été acquitté pour la troisième fois.

Il y a huit ans, Nasser al-Khelaïfi et Jérome Valcke étaient accusés « d’instigation à gestion déloyale aggravée » et de « gestion déloyale aggravée ». Le ministère public de la Confédération (MPC) accusait Jérôme Valcke d’avoir monnayé son soutien à beIN Sports en échange de la mise à disposition par le président du PSG de la Villa Bianca, une majestueuse demeure située en Sardaigne, de 2014 à 2015.

Nasser al-Khelaïfi acquitté pour la troisième fois dans ce dossier

Déjà acquitté en première instance et en appel, le président du PSG a été définitivement acquitté vendredi par le Tribunal fédéral à Lausanne (Suisse), comme le rapporte RMC Sport. « Pour la troisième et dernière fois, pas la moindre infraction n’est retenue : c’est une pleine réhabilitation. C’est surtout la fin de plus de huit ans de procédure et d’accusations infondées qui ont causé une atteinte grave et injustifiée à la réputation de notre client. Depuis le début, nous dénonçons une chasse au trophée menée par le MPC. Aujourd’hui, la partie de chasse a pris fin« , indiquent Marc Bonnant, Grégoire Mangeat et Fanny Margairaz, les avocats suisses de Nasser al-Khelaïfi, dans un communiqué.