Afin d’essayer de mettre fin à la présidence de la FIFA de Gianni Infantino, l’UEFA devrait envoyer Philippe Diallo, le président de la FFF, en face de lui. Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG, soutiendra Philippe Diallo.

En mars prochain, les élections du président de la FIFA auront lieu. Pour l’instant, Gianni Infantino était le seul candidat à sa propre réélection. Afin de mettre fin au règne du dirigeant, l‘UEFA cherchait un candidat. Le nom de Nasser al-Khelaïfi a été avancé dans ce sens mais le président du PSG a décliné la proposition, ne souhaitant pas devenir président de la FIFA. Il a eu aussi Arsène Wenger, qui était intéressé mais qui a finalement décliné la proposition. Ce devrait finalement être Philippe Diallo, le président de la FFF. Sa participation à la présidence de la FIFA devrait être annoncée très rapidement.

Le président du PSG l’aurait encouragé à se lancer

Selon les informations du Figaro, Nasser al-Khelaïfi soutiendrait la candidature de Philippe Diallo à la présidence de la FIFA. Le président du PSG mais également patron de l’EFC (European Football Clubs) aurait joué un rôle dans la réflexion du dirigeant français, assure Le Figaro. Ce dernier aurait multiplié les échanges avec Nasser al-Khelaïfi, qui l’a encouragé à se lancer dans cette course face à Gianni Infantino. Aleksander Čeferin, président de l’UEFA, a également poussé en faveur de sa candidature. Flatté par ces marques de confiance et les sollicitations de ces deux dirigeants influents, Philippe Diallo a finalement décidé de franchir le pas, conclut Le Figaro.