Le 10 septembre prochain, les élections pour élire le nouveau président de la LFP auront lieu. Ce jeudi, la liste des candidats au conseil d’administration de la LFP a été dévoilée. Dans cette dernières figure le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi.

Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG, est un acteur majeur dans les instances du football français mais également européen, lui qui est le président de l’ECA, l’Association européenne des clubs. Nasser al-Khelaïfi siège également au conseil d’administration de la Ligue de Football Professionnel (LFP) pour représenter les clubs de Ligue 1. Le président du PSG compte bien y rester et s’est porté candidat pour poursuivre son mandat comme le rapporte RMC Sport.

Huit autres postulants pour la Ligue 1

En effet, le 10 septembre prochain, l’élection du président de la LFP doit se tenir. Deux candidats se disputent le poste, Vincent Labrune, l’actuel président, et Cyril Linette. Outre le président du PSG, Jean-Pierre Caillot (Reims), Damien Comolli (Toulouse), Waldemar Kita (Nantes), Olivier Létang (Lille), Pablo Longoria (OM), Joseph Oughourlian (Lens), Jean-Pierre Rivère (Nice) et Juan Sartori (Nice) sont candidats au conseil d’administration pour représenter les clubs de Ligue 1, indique RMC Sport. Sept des neufs candidats seront élus. Pour la Ligue 2, trois candidats, Loïc Féry (Lorient), Bernard Joannin (Amiens) et Pierre-Olivier Murat (Rodez). Vincent Labrune, Cyril Linette et Karl Olive sont, eux, candidats aux postes de membres indépendants.