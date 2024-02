L’histoire entre le PSG et le Parc des Princes n’a jamais été aussi proche de la fin. En effet, après les différentes passes d’armes entre la Mairie de Paris et le club de la capitale, les dernières informations, Nasser Al-Khelaïfi sort du silence et donne un coup de massue au dossier.

Au début de cette semaine, la Mairie de Paris, par le biais de son conseil, a procédé à un vote afin de soumettre la position d’Anne Hidalgo qui ne souhaite fermement pas vendre le Parc des Princes aux dirigeants du Paris Saint-Germain. Le vote a été favorable à la Maire de Paris avec 64 votes pour, 0 contre mais 86 abstentions. Après cet épisode, le journaliste britannique Ben Jacobs s’est lui avancé sur des informations autour de ce dossier qui occupe les esprits depuis plusieurs mois maintenant. En effet, notre confrère a évoqué ces dernières heures la volonté claire du PSG de quitter le Parc des Princes. En ce sens, trois pistes se sont détachées : le Stade Jean-Bouin, le Stade Charléty, et La Défense. Le site évoqué il y a quelques temps à Montigny-le-Bretonneux (78) est écarté. La réflexion et la position du Paris Saint-Germain est motivée par le nouveau partenaire et fond d’investissement américain Arctos, qui souhaite y voir clair dans ce dossier au cours de cette année 2024.

L’offensive de Nasser Al-Khelaïfi

Ce jeudi 8 février 2024 pourrait marquer un tournant dans le dossier du Parc des Princes, et l’histoire liant le Paris Saint-Germain à son antre. En effet, le président Nasser Al-Khelaïfi est sorti du silence est a été on ne peut plus clair : « C’est trop facile de dire maintenant que le stade n’est plus à vendre. On sait ce que l’ont veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C’est fini maintenant, on veut bouger du Parc !« , aurait-il déclaré dans des propos relayés par notre confrères Julien Froment, pour France Info. Ce dernier précise que le PSG ne souhaitait pas quitter le Parc des Princes, mais y est désormais contraint après le dernier vote du Conseil de la Mairie de Paris. En complément, Julien Froment ajoute que Nasser Al-Khelaïfi estime que le club a perdu 8 ans en tentant de racheter le Parc des Princes, et annonce arrêter tous les investissements en cours pour le stade. Une réunion d’urgence devrait se tenir cet après-midi avec les équipes chargées du Parc des Princes.