Le PSG est actuellement en pleine crise. Les Parisiens restent sur deux défaites de suite sans marquer. Ils voient Lens et Marseille revenir à six points. Nasser al-Khelaïfi va revenir sur Paris pour gérer la crise.

Nasser al-Khelaïfi a l’habitude de passer le début du ramadan à Doha. « En général, il profite de ce moment pour se poser en famille et multiplier les réunions avec les dignitaires de l’émirat« , explique Le Parisien. Le week-end dernier, il a assisté à la défaite de son équipe contre Lyon depuis le Qatar. Avec le spectacle proposé, il a décidé de bousculer son calendrier informe le quotidien francilien. Après s’être rendu à Lisbonne hier pour assister au congrès de l’UEFA, le président du PSG est revenu sur Paris ce mercredi.

Pas de prise de parole prévue

Le Parisien explique qu’initialement, il devait retourner au Qatar à l’issue du Congrès de l’UEFA au Portugal. Mais avec « la situation au PSG, il a changé de programme et a pris la direction de Paris, où il a atterri mercredi en fin d’après-midi. » Le dirigeant parisien a ressenti l’importance de pouvoir mesurer, directement, la profondeur du malaise qui a envahi son club. Il devrait d’ailleurs assister à un entraînement d’ici vendredi, « histoire de montrer aux joueurs qu’il les soutient et qu’il est pleinement concerné par la mauvaise passe qu’ils traversent. » Il ne devrait pas prendre la parole devant le groupe mais comme à son habitude, il glissera un mot « plus ou moins appuyé à chacun de ses cadres. » Sa présence à Nice n’est pas encore actée. « Mais le rendez-vous est tellement crucial qu’il pourrait, une fois de plus, changer de programme au dernier moment. Quitte à repousser son retour à Doha d’une journée« , conclut Le Parisien.