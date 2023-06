Nasser Al-Khelaïfi dément fermement être impliqué dans le rachat de Manchester United

Depuis plusieurs mois, Manchester United est sur le marché. L’occasion pour deux investisseurs de se livrer une lutte acharnée.

La famille Glazer a décidé de passer la main. Dans peu de temps, Manchester United aura donc un nouveau propriétaire. Deux candidats au rachat des Red Devils semblent tenir la corde et ce, depuis un bon petit moment. Tout d’abord, il y a le milliardaire britannique Jim Ratcliffe. L’autre prétendant se nomme Jassim Ben Hamad Al Thani. Le Cheikh Qatari aurait, selon certaines sources, le soutien de Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, au sein de cette vaste et périlleuse entreprise.

Des rumeurs ont alors émergé évoquant une participation active de QSI, et donc de Nasser Al-Khelaïfi, concernant ces négociations. Présent à Istanbul ce jour dans le cadre de sa fonction de président de l’ECA (association des clubs européens) à quelques heures de la finale de la Ligue des Champions, celui-ci a été interrogé à ce sujet. L’occasion pour lui de nier en bloc toute implication concrète en expliquant avoir simplement joué le rôle de conseiller.

Nasser Al-Khelaïfi : « Le PSG, c’est dans mon cœur«

« Vous me faites rire pour être honnête, a-t-il lancé devant la presse dans des mots relayés par L’Équipe. Bien sûr, je suis Qatarien. Je suis souvent interrogé par différents clubs européens, sur les investissements, etc. (…) Bien sûr que je donnerais mon avis si on me le demandait, je le ferais pour n’importe qui, pas seulement sur Manchester United. (…) Le PSG, c’est mon club, c’est dans mon cœur, il n’y a rien d’autre (avec Manchester United), NDLR. Comme président de l’ECA, j’adorerais avoir de meilleures compétitions donc de meilleurs clubs. En France, si quelqu’un venait me voir pour m’interroger sur des questions comme celles-ci, je répondrais également, en exprimant mon point de vue sur telle ou telle chose. Je veux ce qu’il y a de mieux pour la France, pour tous les Championnats et toutes les compétitions européennes. »