Nasser al-Khelaïfi dévoile ses favoris pour le Ballon d’Or

Le 26 octobre prochain, le Ballon d’Or 2026 sera dévoilé. Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG, a dévoilé ses favoris pour la distinction individuelle suprême.

Auteur d’une nouvelle saison XXL, le PSG est le club le plus représenté dans la liste des 30 nommés au Ballon d’Or avec pas moins de dix joueurs. Trois d’entre eux semblent dans la course pour soulever la distinction individuelle suprême du football : Ousmane Dembélé, le tenant du titre, Khvicha Kvaratskhelia, auteur d’une saison européenne exceptionnelle, lui qui a été élu meilleur joueur de la Ligue des champions, et Fabián Ruiz, seul joueur à avoir remporté la Ligue des champions et la Coupe du monde la saison dernière. En marge du congrès de l’EFC, Nasser al-Khelaïfi a été questionné sur ses favoris au Ballon d’or.

À lire aussi : PSG : Khvicha Kvaratskhelia croit en ses chances de remporter le Ballon d’Or 2026

« Je choisirais forcément l’un de mes propres joueurs »

« Vous allez me mettre dans le pétrin vis-à-vis des autres clubs. J’ai un grand respect pour tous les joueurs comme Kylian ou Yamal. Ce sont des joueurs exceptionnels. Je connais très bien Kylian, évidemment. C’est un joueur incroyable, talentueux, et assurément l’un des meilleurs au monde, lance le président du PSG dans des propos relayés par RMC Sport. Je choisirais forcément l’un de mes propres joueurs. Nous en avons trois: Dembélé, Kvara et aussi Fabián Ruiz. Fabián Ruiz est le seul à avoir remporté tous les trophées. Je pense donc que Dembélé, Kvara et Fabián Ruiz le méritent, car ils ont tout gagné. Je pense qu’ils ont très bien joué, ils ont été fantastiques. C’est tout (ce que je dirais), je suis ici en tant que président de l’EFC et pas du Paris Saint-Germain. »