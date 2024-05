Ce soir, le PSG affronte Lyon en finale de la Coupe de France. Nasser al-Khelaïfi et Emmanuel Macron seront bien présents dans les tribunes de la Dechatlon Arena.

Pour son dernier match de la saison, le PSG affronte Lyon ce samedi soir (21 heures, BeIN Sports 1, France 2) en finale de la Coupe de France. En raison des Jeux Olympiques de Paris, cette rencontre a été délocalisée à Lille. C’est la première fois de l’histoire de la doyenne des compétitions en France que cette rencontre se joue en dehors de Paris. Comme c’est de coutume lors de la finale de la Coupe de France, le président de la République – Emmanuel Macron – se présente sur la pelouse et les capitaines des deux équipes présentent leurs coéquipiers au chef d’Etat.

John Textor présent également

Mais la présence du président de la République ce samedi à la Décathlon Arena pour cette rencontre entre Lyon et le PSG était incertaine. En effet, il était ces derniers jours en Nouvelle-Calédonie. Mais selon les informations d’Arthur Perrot, journaliste RMC Sport, Emmanuel Macron a confirmé sa présence à Lille pour assister à la finale de la Coupe de France. Arthur Perrot indique aussi que le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, sera aussi présent ce soir. Il doit arriver dans le Nord cet après-midi. Olivier Tallaron, journaliste pour Canal Plus, confirme ces informations et explique que le propriétaire et président de Lyon, John Textor, sera, lui aussi, présent.