Après avoir remporté la manche aller, le PSG défiait la Real Sociedad ce soir pour finir le travail. Dans un match maîtrisé, les Parisiens se sont imposés (1-2) et se qualifient pour les quarts de finale de la compétition.

Dans un match maîtrisé, même s’il a arrêté de jouer dans les 20 dernières minutes et concédé un but de la Real Sociedad, le PSG s’est qualifié en quart de finale de la Ligue des champions grâce à une nouvelle victoire contre le club basque (1-2). Titulaire, Kylian Mbappé s’est offert un doublé qui permet au club de la capitale de retrouver les quarts de finale de la compétition pour la première fois depuis trois ans. Au micro de Canal Plus, Nasser al-Khelaïfi a salué la victoire et la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions.

« Ce match, je pense c’est ce que l’on veut pour l’avenir »

« Je pense que l’on a très très bien joué ce soir, à un très haut niveau. On a joué comme une équipe. Les joueurs jouaient les uns pour les autres, ce que l’on veut nous comme club. On est l’équipe la plus jeune qualifiée pour les quarts de finale et la plus jeune équipe alignée au départ d’un match de Ligue des champions de l’histoire. On est fier, parce que c’est quelque chose pour l’avenir aussi. Aujourd’hui, j’ai vu une équipe jouer ensemble, quelque chose que l’on veut, que le coach veut. Je pense que c’est une très très bonne nouvelle pour tout le monde. Mbappé ? Je pense que Kylian, c’est Kylian. C’est l’un des meilleurs joueurs au monde. Mais toute l’équipe a très bien joué. Lui, il a bien sûr marqué deux buts, c’est magnifique, il est le meilleur joueur au monde pour moi. Mais les onze joueurs ont joué pour les autres. C’est ce que l’on veut, construire quelque chose pour le futur. C’est ce que le coach veut aussi, le style de jeu aussi. Ce match, je pense, c’est ce que l’on veut pour l’avenir. Jouer offensivement, que tout le monde court pour les autres. C’est magnifique, on est très content. Confirmer que Mbappé m’a annoncé son départ ? Si le club n’a pas fait de communication, on ne va pas communiquer. Je pense que c’est quelque chose entre nous. Aujourd’hui, Kylian, il est avec le club, il travaille pour le club. Il a un contrat avec nous. Il veut tout faire, comme il l’a fait aujourd’hui. Mais c’est sûr que l’on construit quelque chose pour l’avenir aussi. »

Au micro de RMC Sport 1, le président du PSG a expliqué que le club était derrière son entraîneur, et que c’était lui qui faisait les choix. « C’est bien, on est très contents et fiers. C’était un très bon match, l’équipe a très bien joué avec le ballon. On a gagné ici, ce n’est pas facile. Mbappé ? Kylian, c’est Kylian. C’est un joueur magnifique, toute l’équipe a très bien joué aussi. C’était la plus jeune équipe de départ de l’histoire du PSG en Champions League. On construit quelque chose pour le futur, c’est le plus important. L’équipe joue très bien au foot, mais on joue aussi en équipe sans le ballon. Le choix de Luis Enrique ? Le coach décide. On est derrière lui, c’est sûr. Le plus important, c’est l’équipe, le Paris Saint-Germain. Kylian a fait un grand match aujourd’hui, on est fiers de lui. Et toute l’équipe a très bien joué. »