Achraf Hakimi joue sa deuxième saison sous le maillot du PSG. L’international marocain ne réalise pas le meilleur exercice de sa saison et a du mal à retrouver son niveau affiché à l’Inter et à Dortmund. Même s’il est en difficulté, Nasser al-Khelaïfi a une idée bien précise sur l’avenir de son latéral droit.

Recruté à l’été 2021 pour presque 70 millions d’euros par le PSG à l’Inter Milan, Achraf Hakimi a du mal à retrouver son niveau affiché en Italie, au Borussia Dortmund ou même en sélection marocaine. Dans un système où ses qualités sont mises en avant, il a du mal à s’exprimer. Il est vrai qu’il se donne toujours à fond, propose sur son côté et est souvent oublié par ses coéquipiers. Une forme de lassitude pourrait expliquer sa méforme et son état d’esprit, lui qui a été expulsé contre Lorient après deux cartons jaunes évitables. Il ne serait pas non plus à 100%, jouant avec des petites blessures. Ce samedi, dans son édition du jour, l’Equipe a fait un point sur la saison noire de l’ancien madrilène tout en expliquant que son avenir, pour l’instant n’était pas remis en cause, mais que ses prestations sur le terrain commençaient à agacer en interne.

Nasser al-Khelaïfi ne veut pas entendre parler d’un départ

Encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le PSG, Achraf Hakimi possède la totale confiance et un soutien infaillible de ses dirigeants. Selon les informations de Foot Mercato, Nasser al-Khelaïfi ne souhaite pas voir partir Achraf Hakimi et apprécie beaucoup le joueur. Selon le site spécialisé Transfermarkt, la valeur marchande du numéro 2 parisien s’élèverait à 70 millions d’euros.