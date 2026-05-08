Nasser Al-Khelaïfi invite les salariés du PSG à la finale de la Ligue des champions

Le 30 mai prochain, le PSG disputera la finale de la Ligue des champions face à Arsenal. Pour cet événement, Nasser Al-Khelaïfi a décidé d’inviter tous les salariés du club à Budapest.

Le PSG est à un pas d’écrire une belle page de l’histoire du football. Ce mercredi, à l’Allianz Arena, des Parisiens combatifs et solidaires se sont défaits du Bayern Munich (1-1, 6-5 au score cumulé) pour valider leur place en finale de la Ligue des champions. Le 30 mai prochain à Budapest, les Rouge & Bleu défieront Arsenal avec l’espoir de conserver leur titre européen.

500 salariés du PSG invités à la finale de Ligue des champions

Et comme la saison passée, c’est l’ensemble de la famille PSG qui soutiendra l’équipe de Luis Enrique. En effet, le président parisien, Nasser Al-Khelaïfi, a une nouvelle fois décidé d’inviter l’ensemble des salariés du club à la finale en Hongrie, soit environ 500 personnes, comme le rapporte Le Parisien. « Eux aussi ont une part importante dans la réussite du projet parisien pour Nasser Al-Khelaïfi qui souhaite ainsi les récompenser. » Dans l’entourage du club, on explique cette décision : « C’est une démarche qui traduit la volonté du club de valoriser l’engagement et le professionnalisme de l’ensemble des salariés. Ils contribuent chaque jour aux succès et au rayonnement du Paris Saint-Germain. »