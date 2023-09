Après un été agité avec un nouveau cycle lancé et le feuilleton Kylian Mbappé, le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, s’est exprimé sur cette nouvelle ère des Rouge & Bleu.

Après une saison 2022-2023 morose malgré un titre historique de champion de France, le PSG a décidé de lancer une nouvelle ère. Pour cela, la direction parisienne a décidé de mettre fin à sa politique de stars en se séparant de Sergio Ramos, Lionel Messi et Neymar Jr. Et pour bâtir cela, Luis Enrique a été nommé entraîneur et a vu 11 nouvelles recrues venir renforcer son effectif cet été. De plus, le nouveau coach parisien peut aussi s’appuyer sur Kylian Mbappé, mis à l’écart du groupe professionnel pendant quelques semaines en raison de son avenir très incertain.

À voir aussi : Les coulisses de la méthode Luis Enrique au PSG

🚨 Nasser Al-Khelaifi : « Nous avons un entraîneur et un directeur sportif fantastiques et je suis très heureux de l’esprit retrouvé au PSG »



[Interview pour @Record_Portugal via @footmercato] pic.twitter.com/QrkxoAr0nn — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 6, 2023

« Nous avons un entraîneur et un directeur sportif fantastiques »

Et après cet été intense, le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, a exprimé sa joie de voir ce nouveau visage du PSG, dans un entretien accordé à Record, à l’occasion de l’inauguration du nouveau centre d’entraînement du SC Braga dont QSI est actionnaire minoritaire : « Cette année, dans le nouveau cycle du PSG, nous nous concentrons moins sur les résultats que sur la performance et notre style de jeu. Si nous faisons cela, les résultats apparaîtront en conséquence. Nous avons un entraîneur et un directeur sportif fantastiques et je suis très heureux de l’esprit retrouvé au PSG », a déclaré le patron des Rouge & Bleu, dans des propos rapportés par Foot Mercato.

Le dirigeant qatari a aussi été questionné sur le dossier Kylian Mbappé. Et il s’est montré particulièrement élogieux envers l’attaquant de 24 ans : « Kylian Mbappé est un joueur incroyable et une personne fantastique. Et l’équipe du PSG, sur et en dehors du terrain, n’a jamais été aussi unie, ce qu’il était, je pense, possible de constater le week-end dernier, lors du match disputé contre Lyon (victoire 1-4 du PSG). » En pleine tempête médiatique suite à son refus de prolonger son contrat jusqu’en 2025, l’international français a été pendant un moment écarté du groupe professionnel. Mais après une nouvelle discussion avec le board parisien début août, la situation s’est apaisée entre les deux parties et Kylian Mbappé va donc disputer ce nouvel exercice sous les couleurs parisiennes, en attendant d’en savoir plus sur son futur dans les semaines à venir.

Dans cet entretien au quotidien portugais, Nasser al-Khelaïfi a aussi été questionné sur l’objectif de la Ligue des champions : « Le football est difficile, la compétition est très intense et les attentes sont très élevées. Certaines personnes oublient que, au cours des quatre dernières saisons, le PSG a atteint à la fois la finale de la Ligue des champions et les demi-finales de cette même compétition. Seules deux autres équipes sont allées plus loin dans la compétition. »