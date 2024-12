Très présent dans les médias ces derniers jours, le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, a une nouvelle fois rappelé l’importance de ce nouveau projet parisien.

Depuis un an et demi, le PSG a décidé de mener une nouvelle politique sportive. Désormais, les Rouge & Bleu se tournent vers un projet jeune et collectif. Et pour mener à bien cela, Luis Enrique a été nommé entraîneur à l’été 2023. En tournée médiatique depuis quelques jours, le président parisien, Nasser al-Khelaïfi, a accordé un entretien au quotidien espagnol Marca. Le patron des Rouge & Bleu évoque notamment ce nouveau projet, les récentes critiques autour de son équipe et Luis Enrique, le nouveau format de la Ligue des champions et la Coupe du monde des Clubs. Extraits choisis.

Le PSG est-il sur la bonne voie avec un projet basé sur les jeunes talents ?

« Oui, la nouvelle superstar du Paris Saint-Germain est l’équipe, mais nous avons aussi beaucoup de stars. Ce qui est différent aujourd’hui, c’est que nous avons un collectif fort sur le terrain et une institution forte et solidaire en dehors du terrain. Nous pensons également à court, moyen et long terme, et nous ne nous contentons pas de regarder devant notre nez et de réagir de manière impulsive et émotionnelle à tout. Avoir une équipe jeune, construire une identité. Bien sûr, nous voulons gagner tous les matches, nous voulons être compétitifs dans toutes les compétitions, c’est certain. Mais avec patience et persévérance : une évolution, pas une révolution hebdomadaire, comme je ne cesse de le répéter. »

La nouvelle Ligue des champions, est-ce un bon format malgré les critiques ?

« Je pense que c’est un format qui s’est beaucoup amélioré pour tout le monde. Vous voyez les classements, les médias, les fans… vous voyez les résultats de toutes les équipes : plus de compétition, plus de surprises, plus d’implication. Et plus de clubs qui rêvent de jouer en Europe. »

Le Campus PSG, est-ce le plus beau projet depuis l’arrivée de QSI ?

« Le centre d’entraînement était l’un de nos principaux objectifs depuis notre arrivée : construire le meilleur centre d’entraînement au monde et former les meilleurs jeunes joueurs à Paris et en région parisienne. Nous voulons également nous concentrer sur l’ensemble de la région parisienne : apporter de l’emploi, des investissements, élever le niveau. L’avenir du Paris Saint-Germain naîtra et se construira sur notre Campus, il ne s’achètera pas. Fabriqué à Paris. Pour Paris. »

Pense-t-il que la Superligue ne verra pas le jour ?

« Non, elle n’existe pas. En fait, elle n’a jamais existé, sauf dans la tête de quelques personnes qui se font des illusions. Et aujourd’hui, avec le nouveau format des trois compétitions masculines de l’UEFA et la Coupe du monde des clubs de la FIFA remaniée, c’est encore moins possible, c’est impossible. Personne ne la soutiendra : ni les supporters, ni les joueurs, ni les médias, ni les gouvernements, ni les clubs. Vous savez que seuls deux clubs soutiennent ce projet ? J’espère qu’un jour ils se rendront compte de leur erreur de jugement et qu’ils reviendront dans la famille européenne. »

L’importance de la Coupe du monde des Clubs

« Le tournoi a été critiqué, mais il est temps d’arrêter de jeter la pierre et d’être positif et constructif. C’est en train de se passer et ça va être fantastique. J’étais à Miami cette semaine et l’excitation était palpable : nous apportons le football sur l’un des marchés les plus importants du sport. Le tournoi apportera d’énormes revenus aux clubs participants, mais aussi aux clubs non participants, ce qui contribuera à l’écosystème du football. Il rendra le football plus global, et pas seulement européen. Et il n’augmentera pas de manière significative la charge de travail des joueurs, puisqu’il n’est joué que tous les quatre ans et pour un petit nombre de clubs. Ce qui augmente la charge de travail des joueurs, ce sont les championnats nationaux à 20 équipes, les deux coupes nationales, les matchs de reprise, les matchs amicaux et les matchs d’exhibition, ainsi que le fait que les entraîneurs ne font pas tourner leur équipe. »

Que pense-t-il des critiques récentes sur Luis Enrique et les résultats du PSG ?

« L’année dernière, nous avons atteint notre troisième demi-finale de la Ligue des champions en cinq ans. Nous avons remporté tous les autres trophées. Nous avons transformé notre stratégie et notre équipe. Nous sommes en tête du championnat et nous allons disputer la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA cet été. Il est vrai que certains résultats n’ont pas été à notre avantage cette saison en Ligue des champions, mais quand les choses sont difficiles, il faut se serrer les coudes et soutenir l’équipe, ce que font nos supporters, même si certains médias ne le font pas. Nous avons un entraîneur fantastique, Luis Enrique. Nous avons un grand conseiller sportif, Luis Campos. En tant que club, nous soutenons pleinement tous les joueurs et tous les entraîneurs. Nos fondations sont solides et nos ambitions n’ont pas changé. »

Une prolongation de contrat de Luis Enrique, est-ce possible ?

« Je lui ai déjà dit que nous voulions qu’il soit ici pour de nombreuses années, je veux juste qu’il joue au padel… Je vais essayer de l’emmener aux finales du Premier Padel à Barcelone la semaine prochaine ! »