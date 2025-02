Ce jeudi 13 février, une énième affaire sort concernant Nasser Al-Khelaïfi. Cette fois-ci, le président du PSG serait mis en examen dans une affaire de complicité d’abus de pouvoir concernant un vote interne dans le groupe Lagardère. Réfutation du dirigeant qatari.

Selon l’AFP, c’est depuis le 5 février dernier que Nasser Al-Khelaïfi est mis en examen par la justice française pour complicité d’abus de pouvoir. En effet, toujours selon l’Agence France Presse, qui cite une source proche du dossier, le président du PSG aurait joué de son influence auprès du fond d’investissement qatari QIA, alors actionnaire majoritaire du groupe Lagardère, afin de faire changer un vote interne en faveur d’Arnaud Lagardère en 2018. Un service prétendument rendu par Nasser Al-Khelaïfi en échange de contrepartie. Sollicitée par l’AFP encore une fois, une source judiciaire confirme la mise en examen pour pour complicité d’achat de vote et d’atteinte à la liberté du vote, ainsi que pour complicité d’abus de pouvoirs.

« Ce dossier n’a absolument et catégoriquement rien à voir avec Nasser Al-Khelaifi«

Des soupçons et accusations balayé d’un revers de main par l’entourage de Nasser Al-Khelaïfi : « Ce dossier n’a absolument et catégoriquement rien à voir avec Nasser Al-Khelaifi, mais comme d’habitude, il sera traîné dans un processus complètement fallacieux en tant que nom célèbre, qui est apparemment responsable de tout et n’importe quoi, jusqu’à ce que tout disparaisse tranquillement sans aucun fondement dans quelques années« . Face aux enquêteurs, le président du PSG a lui-même réfuté toutes les accusations contre lui : « Je suis surpris d’être ici aujourd’hui. Je n’ai eu aucune influence dans cette affaire. Je me retrouve au milieu d’une affaire dans laquelle je n’ai aucun lien, tout cela sur la base d’une seule communication téléphonique concernant un problème avec le Qatar, une question que je devais transmettre, et mon rôle s’est limité à cela. Les parties citent: ‘Nasser ici, Nasser là’. Pour se défendre, ils citent mon nom. J’aimerais que la situation soit plus claire, surtout au vu de la réponse de QIA« .

Concernant les informations qui évoquent un désengagement du Qatar au PSG, nos confrères d’RMC Sport citent une source proche du gouvernement qatari : « Les Qataris en ont assez de tous ces abus. Fausses poursuites judiciaires, chantage, blâme pour l’incompétence totale des autres, tous les problèmes en France sont de leur faute […] Chaque fois qu’ils essaient d’aider c’est apparemment pour du ‘soft power’« .