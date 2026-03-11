Nasser al-Khelaïfi n’assistera pas au match PSG / Chelsea

Le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, ne pourra pas assister à ce huitième de finale aller de Ligue des champions entre le PSG et Chelsea au Parc des Princes.

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus), le PSG accueille – au Parc des Princes – Chelsea, en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Pour cette rencontre, la formation parisienne aura à coeur de prendre une option sur la qualification avant le match retour à Londres, le 17 mars prochain.

Nasser al-Khelaïfi bloqué à Doha

Pour cette confrontation aller, Luis Enrique ne pourra pas compter sur Fabian Ruiz et Quentin Ndjantou. Mais une autre absence de marque est confirmée. En effet, le président parisien, Nasser al-Khelaïfi, ne pourra pas assister à cette rencontre ce mercredi soir. Comme le rapporte Le Parisien, le président des Rouge & Bleu n’a pas pu rejoindre Paris avant ce match aller au Parc des Princes. Et pour cause, le dirigeant qatari est toujours bloqué à Doha en raison de la guerre au Moyen-Orient. « Le patron du PSG avait rejoint le Qatar mardi dernier pour retrouver ses enfants, coincés à Doha trois jours après le début du conflit. Un périple déjà très compliqué, avec un vol pour Riyad, en Arabie saoudite, et un long trajet en voiture pour rejoindre le Qatar. Il ne savait alors pas quand il pourrait repartir », rappelle LP.

Nasser al-Khelaïfi espérait un retour ce mercredi dans la capitale française, mais des missiles iraniens ont été interceptés dans le ciel de Doha ces dernières heures. Face à cette situation, le président du PSG a décidé de rester sur place. « Il a malgré tout transmis ses encouragements à l’équipe et au staff, remerciant également par avance les ‘meilleurs supporters du monde' », précise le quotidien francilien.

