Nasser al-Khelaïfi ne sera pas présent pour la demi-finale de Youth League

Demain après-midi (18h45), les titis du PSG jouent la demi-finale de la Youth League contre le Real Madrid. Une rencontre à laquelle n’assistera pas Nasser al-Khelaïfi.

L’équipe première du PSG est qualifiée pour les demi-finales de la Ligue des champions. Ils affronteront le Bayern Munich à ce stade de la compétition. Son équipe U19 dispute, elle, le Final Four de la Youth League. Demain après-midi (18h45), les titis parisiens affrontent le Real Madrid en demi-finale. Une rencontre, qui se déroule à Lausanne, à laquelle ne devrait pas assister le président Nasser al-Khelaïfi. Retenu à Doha pour des raisons familiales, il ne fera pas le déplacement en Suisse, assure Le Parisien.

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Une deuxième finale dans la compétition dans le viseur

Depuis le Qatar, Nasser Al-Khelaïfi devrait tout de même apporter son soutien à la délégation du PSG, lui qui considère les équipes de jeunes comme un maillon essentiel du projet du club, indique le quotidien francilien. Les Parisiens, en cas de succès contre les Madrilènes, accéderaient à leur deuxième finale de Youth League, dix ans après leur défaite contre Chelsea (2-1). L’autre demi-finale oppose le Benfica au Club Bruges. La finale se déroulera lundi à 18h45. Pour cette rencontre contre le Real Madrid, Jean-François Vulliez, le coach de l’équipe U19 du PSG, devrait aligner une équipe proche de celle qui a éliminé Minsk (4-0), Helsinki (6-1) et Villarreal (1-0) selon L’Equipe. La surprise serait la non-titularisation de Mathis Jangeal.

Le XI probable du PSG contre le Real Madrid selon L’Equipe : James – Boly, S.Coulibaly, Lucea, Cordier (cap.) – Abo El Nay, Nzinga, Assab – Ayari, Mounguengue, Ly.