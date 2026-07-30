Nasser Al-Khelaïfi ne veut pas entendre parler de la présidence de la FIFA
Alors que certains hauts placés verraient d’un bon œil une candidature de Nasser Al-Khelaïfi pour la présidence de la FIFA, le décideur qatari n’aurait aucune volonté en ce sens.
Le moins que l’on puisse dire, c’est que Gianni Infantino, l’actuel président de la FIFA, ne possède pas que des amis dans le monde du football. Un constat qui se vérifie d’autant plus depuis plusieurs semaines avec son dernier projet en date. Celui d’offrir à des investisseurs privés la possibilité d’acheter des parts des futures Coupes du monde. Ce qui pourrait notamment profiter à certains proches de Donald Trump.
Nasser Al-Khelaïfi refuse la proposition de l’UEFA
Déjà largement critiqué, cette
nouvelle lubie serait la goutte de trop pour plusieurs de ses
opposants, l’UEFA au premier plan. Dans cette
optique, The Telegraph confirme que l’instance aurait
particulièrement apprécié que Nasser Al-Khelaïfi
se présente pour les prochaines élection qui auront lieu l’année
prochaine. Le président du PSG est ainsi perçu
comme celui qui pourrait battre Gianni Infantino
pour la présidence de la FIFA.
Reste que cette option n’emballe pas du tout le principal intéressé, lequel préfère se concentrer sur sur sa charge de président du PSG, ainsi que celle de président du groupe beIN SPORTS. « Nasser n’a absolument aucune ambition, aucune intention, ni aucun intérêt pour ce poste au sein de la fifa et il continuera de soutenir discrètement toutes les institutions du football mondial et européen », a ainsi précisé l’un de ses proches à la presse.