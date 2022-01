L’année 2022 vient de débuter et le PSG va retrouver la Ligue 1 ce dimanche avec un gros match contre l’Olympique Lyonnais au Groupama Stadium (21h00). D’un point de vue général, le Paris Saint-Germain va avoir des échéances importantes dans les prochains mois et tout particulièrement son président Nasser Al-Khelaifi. Le très sérieux média SportsPro, spécialisé dans l’industrie du sport, a partagé les 10 personnalités les plus influentes pour l’année à venir. Parmi eux, on retrouve le président du PSG.

L’entité anglaise consacre un long papier sur le dirigeant parisien et se demande comment à l’été 2021 « un seul individu avait pu accumuler autant d’influence dans le sport le plus populaire du monde. (…) Nasser Al-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain, géant de la Ligue 1, a fait venir Lionel Messi, peut-être le plus grand joueur de football de tous les temps, dans un championnat dont sa société de diffusion BeIN Media Group détient également les droits de télévision sur plusieurs marchés. » SportsPro rappelle que l’homme de 48 ans a été aussi parmi ceux qui se sont opposés à la formation éphémère de la Super Ligue Européenne. Une prise de position qui lui a valu d’être élevé au rôle de président de l’Association Européenne des Clubs (ECA). Ce poste, « couplé à sa position au sein du comité exécutif de l’UEFA, donnera sans aucun doute à Nasser Al-Khelaifi un droit de regard significatif sur la forme que prendra le football européen à l’avenir. »

Le média conclut en constatant que si « 2021 a été l’année où Al-Khelaifi a pris encore plus de pouvoir, 2022 sera l’année où l’on découvrira comment il a l’intention de l’utiliser. »