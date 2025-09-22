Nasser al khelaifi

Nasser al-Khelaïfi présent à la cérémonie du Ballon d’Or

Ce lundi, le Classico entre l’OM et le PSG se déroule en même temps que le Ballon d’Or. Nasser al-Khelaïfi, le président parisien, a choisi de se rendre à la cérémonie du Ballon d’Or.

Alors que le Classico entre Marseille et le PSG devait se dérouler hier soir, la rencontre de la cinquième journée de Ligue 1 a été reportée en raison des fortes pluies dans la Cité phocéenne. Après une réunion entre tous les acteurs, la LFP a décidé de reprogrammer ce choc ce lundi à 20 heures, soit en même temps que la cérémonie du Ballon d’Or où le PSG est fortement représenté et qui pourrait voir Ousmane Dembélé remporter la distinction individuelle suprême du football. 

Présent au Théâtre du Châtelet

Ces dernières heures, on ne savait pas si Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG, allait se rendre à Marseille pour soutenir son équipe ou bien être présent lors de la cérémonie du Ballon d’Or. Et selon les informations d’Olivier Tallaron, journaliste spécialiste du PSG, le dirigeant qatari va prendre la direction du Théâtre du Châtelet pour assister à la cérémonie du Ballon d’Or

