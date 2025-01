Nasser al-Khelaïfi présent à l’entraînement de veille de match du PSG

Dimanche après-midi (17h30, DAZN), le PSG affronte Monaco lors du Trophée des champions. Nasser al-Khelaïfi sera présent à l’entraînement de veille de match.

Pour son premier match de l’année 2025, le PSG affronte l’AS Monaco lors du Trophée des champions. Les deux équipes vont s’affronter dimanche après-midi au Stade 974 de Doha. Les deux équipes ont pris la direction du Qatar ce jeudi après-midi. Le club de la capitale pourra compter sur un groupe au complet, alors que le club du Rocher devra faire sans quatre joueurs. Les deux équipes s’entraîneront deux fois avant le choc de dimanche.

Un entraînement dont les quinze premières minutes seront ouvertes aux médias

Comme le rapporte RMC Sport, Nasser al-Khelaïfi sera présent à l’entraînement de veille de match du PSG, qui se déroulera à partir de 18h30 sur la pelouse du Stade 974. Une séance dont les quinze premières minutes seront ouvertes aux médias. Le média sportif indique que le président parisien a passé le Nouvel An en Europe avec ses proches. Pendant cette mini-tournée du PSG, il a aussi prévu de participer à des évènements avec les joueurs et des partenaires importants, indique RMC Sport. « Ce samedi, le PSG va d’ailleurs lancer un programme d’inclusion par le sport avec sa branche PSG for Communities. Cela se fera en partenariat avec le Generation Amazing Foundation, pour réunir des enfants autistes et neurotypiques. L’évènement est prévu à l’Education City de Doha et porte le nom « One Team – 11 de légende », conclut Arthur Perrot.

