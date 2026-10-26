Nasser al-Khelaïfi présent au Parc des Princes pour PSG / OL

Comme la saison dernière, la cérémonie du Ballon d’Or se déroulera en même temps qu’un match du PSG. Pour cette édition 2026, Nasser al-Khelaïfi a décidé d’assister au match entre le PSG et Lyon au Parc des Princes.

En raison des manifestations dans Paris samedi et du match de NFL au Stade de France dimanche après-midi, le match entre le PSG et l’Olympique Lyonnais, pour le compte de la huitième journée de Ligue 1, a été décalé de dimanche soir à ce lundi soir (20h30, Ligue 1 +). Comme la saison dernière, un match du club de la capitale est en même temps que la cérémonie du Ballon d’Or. Si Ousmane Dembélé sera présent à Londres en espérant le back-to-back, il ne sera pas accompagné par son président, Nasser al-Khelaïfi, contrairement à la saison dernière.

À lire aussi : Ousmane Dembélé attendu à la cérémonie du Ballon d’Or

Il soutiendra ses joueurs pour tenter de prendre la tête de la Ligue 1

En effet, selon les informations de L’Équipe, le président du PSG sera présent au Parc des Princes ce lundi soir afin d’assister à la rencontre entre les Rouge & Bleu et l’Olympique Lyonnais pour le compte du choc de la huitième journée de Ligue 1. La tenue non prévue de cette rencontre ce lundi au lieu de dimanche entraîne l’absence de plusieurs éléments majeurs du PSG, qui seront en action durant la cérémonie, conclut le quotidien sportif. Une information confirmée par Arthur Perrot, journaliste spécialiste du PSG pour RMC Sport.