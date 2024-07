Ce mardi soir, l’Espagne et la France s’affrontent en demi-finale de l’Euro 2024. Une rencontre à laquelle va assister le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi.

Les demi-finales de l’Euro 2024 commencent ce mardi soir avec la rencontre entre l’Espagne et la France. Impressionnants depuis le début de la compétition, les Espagnols voudront poursuivre sur leur lancée, eux qui ont remporté toutes leurs rencontres depuis le début de la compétition. De son côté, la France est qualifiée pour le dernier carré sans avoir marqué un seul but dans le jeu. Les Bleus réalisent des matches poussifs mais réussissent à contenir leurs adversaires avec une très bonne défense.

Déjà présent pour Portugal / France

Déjà présent lors du quart de finale entre le Portugal et la France, Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG, est attendu dans les tribunes de l’Allianz Arena de Munich pour assister à la rencontre entre les Espagnols et les Français, indique Loïc Tanzi, journaliste spécialiste du PSG pour l’Equipe. Le dirigeant parisien pourra observer ses joueurs, Fabian Ruiz, très performant depuis le début de l’Euro, Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé. Il pourra aussi scruter la performance de Niko Williams, annoncé dans le viseur du club de la capitale.