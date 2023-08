L’été du PSG est actuellement parasité par le dossier Kylian Mbappé. Et le président parisien, Nasser al-Khelaïfi, n’est pas dans l’optique de revoir sa position et est prêt à maintenir la mise à l’écart du Français.

Une guerre ouverte est déclarée depuis plusieurs semaines entre le PSG et Kylian Mbappé. Depuis l’envoi de sa lettre le 23 juin confirmant de manière formelle son désir de ne pas prolonger son contrat jusqu’en 2025, le Français de 24 ans a provoqué le courroux de ses dirigeants, et plus particulièrement de Nasser al-Khelaïfi. Avec cette décision, l’international tricolore s’entraîne désormais avec les joueurs du loft et n’a pas pris part à la tournée estivale en Asie des Rouge & Bleu. Et cette sanction risque de durer encore quelques temps. À une semaine de la reprise du championnat, la situation semble toujours irréconciliable entre les deux parties. « On explique ‘qu’aucune décision n’a été prise mais que la position du club n’a pas changé' », rapporte Le Parisien.

Mbappé déterminé à aller au bout de son contrat

Ainsi, Kylian Mbappé devrait poursuivre l’entraînement avec les indésirables lundi lors de la reprise au Campus PSG. Malgré la pression de son président, l’attaquant de 24 ans « est toujours à Paris et il n’a pas l’intention de signer un nouveau bail. » Sa mise à l’écart du Japan Tour 2023 est une décision prise par Doha et le président Nasser al-Khelaïfi alors que Luis Campos n’était pas du tout favorable à cette issue. En privé, l’ancien Monégasque confie toujours sa détermination à aller au bout de son contrat avec les Rouge & Bleu. Même s’il se montre souriant et professionnel lors des séances d’entraînement à Poissy, « cette situation ne le laisse pourtant pas de marbre », rapporte LP. Mais, le patron des Rouge & Bleu est prêt à prolonger la mise à l’écart du champion du Monde 2018 et « l’a confié à différents interlocuteurs ces derniers jours », assure le quotidien francilien.

Reste à savoir jusqu’à quand cette sanction se prolongera surtout que Nasser al-Khelaïfi joue gros dans ce dossier. « Le faire rejouer, c’est perdre toute crédibilité. Le laisser dans les tribunes, c’est intenable pour une équipe que plus personne ne craint. L’ombre de la star a plombé l’ambiance lors de la tournée en Asie. Et il n’y a aucune raison que ça change dans les prochains jours. » La solution idoine serait une offensive du Real Madrid avec une offre qui pourrait arriver après le 15 août. Mais les dirigeants parisiens restent persuadés que leur joueur aurait déjà trouvé un accord avec le club espagnol pour une arrivée libre à l’été 2024.