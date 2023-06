Nasser al-Khelaifi remonté contre Mbappé et Campos ?

C’est la bombe de la fin de soirée d’hier. Encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé aurait fait savoir à ses dirigeants, via une lettre, qu’il ne comptait pas lever l’option de prolongation incluse dans son contrat. Nasser al-Khelaifi serait remonté envers son numéro 7.

Après le feuilleton qui a duré de très long mois la saison dernière avec un Kylian Mbappé qui avait hésité très longtemps entre rejoindre le Real Madrid libre et prolonger avec le PSG, il semblerait que l’avenir de l’international français fasse encore beaucoup parler lors des prochaines semaines. En effet, comme l’ont rapporté plusieurs médias hier soir, l’attaquant (24 ans) a adressé une lettre à ses dirigeants pour leur faire savoir qu’il ne souhaitait pas lever l’option de prolongation de contrat jusqu’en juin 2025 qu’il possède dans son contrat. Un choix qui a surpris le club de la capitale, qui se dit également surpris par le timing. Une chose est sûre, le PSG ne compte pas revivre les péripéties de l’année 2022. Si Mbappé refuse de prolonger, il le mettra sur la liste des transferts, ne comptant pas le voir partir libre en 2024.

L’avenir de Luis Campos fragilisé ?

Foot Mercato fait un point sur ce dossier et indique que certains médias ont pris connaissance du courrier avant le PSG. « Une situation qui a provoqué l’ire de la direction parisienne et qui met très clairement en porte à faux Luis Campos, déjà peu apprécié de Nasser al-Khelaifi. » Le président des Rouge & Bleu serait lassé par les coups de pression de son numéro 7 et semblerait avoir perdu patience. « L’ultimatum fixé par le board des champions de France en titre va en ce sens. » Soit Mbappé prolonge soit une vente sera envisagée dès cet été. L’annonce par Mbappé de son souhait de ne pas activer sa clause fragilise un peu plus l’avenir de Luis Campos assure le média footbalistique. « Se sentant trahi par son conseiller sportif, NAK fulmine et pourrait trancher dans le vif dans les jours à venir. Méfiant et agacé par le comportement de Kylian Mbappé, auteur de nombreux coups de pression, Doha pensait d’ailleurs vendre l’ancien Monégasque dès le mois de janvier dernier. » Selon les informations de Foot Mercato, les Qataris espéraient récupérer entre 180 et 200 millions d’euros à cette époque-là.

Le Real Madrid pourrait revenir à la charge cet été

Ce n’est un secret pour personne, le Real Madrid rêve de faire signer Kylian Mbappé depuis de très nombreuses années. Alors que récemment, son président – Florentino Perez – avait évoqué une arrivée du meilleur buteur du PSG en 2024, ce choix de ne pas lever l’option de prolongation et le départ de Karim Benzema pourrait changer la donne. Selon Foot Mercato, le président madrilène échangerait avec Mbappé depuis plusieurs semaines et aurait bien l’intention de revenir à la charge dès cet été. « Entre son intention de construire un effectif taillé pour Mbappé et cette contrainte, désormais, d’écouter les offres pour le buteur de 24 ans, le PSG se retrouve quoi qu’il en soit à la croisée des chemins et sous pression« , explique Foot Mercato.

Aucun besoin légal d’envoyer cette lettre

De son côté, Fabrizio Romano confirme l’envoi de la lettre de Mbappé au PSG pour expliquer son choix de ne pas lever l’option de prolongation de contrat jusqu’en juin 2025. Le spécialiste du mercato explique également que le PSG ne compte pas le voir partir libre et que deux options s’offrent au club de la capitale. Soit Mbappé prolonge soit il sera vendu lors du mercato estival. Fabrizio Romano indique aussi que le club de la capitale a été surpris par la démarche de son numéro 7, car il n’y avait aucun besoin légal d’envoyer ce courrier. En effet, s’il ne la lève pas avant le 31 juillet, cette dernière sera automatiquement non renouvelée le 1er août. La situation est très tendu au sein du club. Ce dernier a été surpris par le timing de Mbappé avance Romano. Les dirigeants Rouge & Bleu auraient un plan d’urgence si l’attaquant (24 ans) devait partir cet été. Le journaliste italien conclut en indiquant que le PSG ne s’attendait pas à des fuites car les pourparlers étaient en cours.

Nasser al-Khelaïfi abasourdi par l’attitude de Mbappé

Bruno Salomon, journaliste spécialiste du PSG pour France Bleu Paris, évoque aussi ce dossier. Et comme les autres sources, il confirme que Kylian Mbappé ne partira pas libre du PSG. « Pour le reste il est bon de rappeler que malgré le courrier, la clause de prolongation peut être encore levée jusqu’à fin juillet. » Le journaliste indique également que Nasser al-Khelaïfi est abasourdi par l’attitude de Kylian Mbappé. « Selon plusieurs témoins, le président ne comprend pas comment le joueur peut faire ça alors que le PSG a fait énormément et compte sur lui la saison prochaine. » Il juge la manière maladroite et peu compréhensible, conclut Bruno Salomon. Du côté du New York Times, on explique que le PSG aurait fixé le prix de son attaquant à 200 millions d’euros.

