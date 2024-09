Nasser al-Khelaïfi sur la L1 : « On veut essayer de changer les choses »

La réélection de Vincent Labrune à la tête de la Ligue de Football Professionnel a fait quelques heureux dont Nasser al-Khelaifi.

Le football français connaît son nouveau président… ou presque ! En effet, Vincent Labrune a été réélu à la tête de la Ligue de Football Professionnel pour les quatre prochaines années avec 85,67% des votes dès le premier tour reçu par l’assemblée générale de la LFP. Celui-ci se divise avec 14 voix reçu pour l’ancien président marseillais, seulement deux pour son adversaire Cyril Linette et un vote blanc. Nasser Al-Khelaïfi a bien fait partie de ce scrutin, puisqu’il a aussi été réélu au CA de la LFP en tant que représentant des clubs de Ligue 1.

Au sortir de cette assemblée générale, Nasser Al-Khelaïfi a répondu aux questions des médias sur place à la suite de la réélection de Vincent Labrune. Si le président du PSG s’est montré enthousiaste par ce choix, ce dernier a bien précisé qu’il fallait du changement au sein du football français.

« La Ligue, les clubs, les familles (du football) ont décidé qui était le président. C’est comme ça, on a le meilleur président ! On va continuer à travailler ensemble pour changer les choses aussi. Je pense qu’il y a beaucoup de choses à changer dans le foot français. C’est très important pour nous, pour la Ligue, pour les clubs, pour tout le monde ! On veut essayer de changer les choses, on en a besoin ! »