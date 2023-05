Nasser al-Khelaïfi souligne « le moment historique » pour le PSG

Le PSG a validé son titre de champion de France ce soir en concédant le nul sur la pelouse de Strasbourg (1-1). Un onzième titre historique, le club de la capitale devenant le recordman des titres en Ligue 1. Une consécration qui ravit le président parisien, Nasser al-Khelaïfi.

« C’est évidemment un moment historique pour le Paris Saint-Germain. Ce onzième titre de champion de France récompense tout le travail engagé depuis douze ans maintenant. Atteindre le sommet de l’histoire de la Ligue 1 et dépasser une légende comme celle de Saint-Etienne constitue une vraie fierté, salue le président parisien pour PSG TV. Je voudrais y associer tous ceux – dirigeants, joueurs, staffs et supporters- qui, notamment depuis le premier titre en 1986, ont participé à faire de ce club une référence. Ce record, c’est forcément aussi le leur. Je tiens également à remercier tous ceux qui ont contribué cette saison à la conquête de ce onzième sacre, les joueurs, le staff et tous les collaborateurs du club qui travaillent dur pour y parvenir. C’était difficile mais nous y sommes arrivés. Nous avons hâte maintenant de fêter ce titre samedi prochain au Parc des Princes à l’occasion du match face à Clermont.«