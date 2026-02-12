Nasser al-Khelaïfi sur le conflit beIN SPORTS / Ligue 1+ : « Je n’ai pas de temps pour ça »

Pointé du doigt suite à l’acquisition des droits TV de la Coupe du monde 2026 par beIN SPORTS, Nasser al-Khelaïfi n’a pas souhaité s’exprimer sur ce sujet.

Président du PSG et de beIN MEDIA GROUP, Nasser al-Khelaïfi est au centre des critiques depuis ce mercredi. En effet, beIN SPORTS France, présidé par Yousef Al-Obaidly, a devancé Ligue 1+ pour l’obtention des droits TV de la Coupe du monde 2026. Un retournement de situation qui a provoqué une nouvelle crise au sein du football français. En effet, LFP Media espérait obtenir les droits du prochain Mondial cet été pour permettre à sa chaîne d’avoir des programmes pendant la trêve estivale de trois mois et de recruter 200.000 nouveaux abonnés sans perdre ceux existants.

« Je ne suis pas intéressé »

Face à cette situation, le président de LFP Media, Nicolas de Tavernost, a demandé à quitter son poste. Absent des dernières réunions au sujet des droits TV de la Coupe du monde 2026, Nasser al-Khelaïfi était présent à Bruxelles pour le 50e congrès de l’UEFA. Interrogé, le président n’a pas souhaité s’exprimer sur le sujet : « Je ne suis pas intéressé. Hier c’était une journée historique pour le football (la fin de la SuperLeague), c’est ça qui m’intéresse. Je ne suis pas intéressé par des conflits, je n’ai pas de temps pour ça »,a-t-il sèchement répondu, dans des propos rapportés par RMC Sport. Pour rappel, Nasser al-Khelaïfi a eu le soutien de la FIFA dans cette affaire. L’instance de football a précisé que beIN SPORTS était un partenaire historique et que le dirigeant qatari n’avait pas été impliqué dans les discussions.