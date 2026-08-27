Nasser al-Khelaïfi sur le tirage au sort : « On attend ça avec impatience »

Ce jeudi, le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions. Le PSG connaît ses huit adversaires. Nasser al-Khelaïfi a évoqué ce tirage relevé.

Double tenant du titre, le PSG connaît ses huit premiers adversaires dans sa quête d’une troisième Ligue des champions d’affilée. Il défiera, au Parc des Princes, le FC Barcelone, l’AS Roma, Galatasaray et le Slovan Bratislava. Il aura aussi quatre déplacements, à Manchester City, à Aston Villa, à Villarreal et à Côme. En marge du tirage au sort, Nasser al-Khelaïfi, le président des doubles champions d’Europe, a évoqué les adversaires du club de la capitale dans cette phase de ligue.

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« C’est magnifique de revenir, tout le monde est motivé »

« C’est la Ligue des champions, la meilleure compétition du monde. Il faut être prêt match après match pour aller jusqu’à la fin. C’est magnifique de revenir, tout le monde est motivé. On attend ça avec impatience. Il est très tôt pour parler de back to back to back. Il faut y aller étape par étape jusqu’à la fin, lance le président du PSG dans des propos relayés par Le Parisien avant de se pencher plus précisément sur la confrontation contre le FC Barcelone au Parc des Princes. « Barcelone est une des meilleures équipes du monde, un club historique. On a un grand respect pour le Barça. C’est un grand match pour eux, nous, les supporters et le monde entier. On est très excité de jouer ce match. » Le président du PSG a aussi été questionné sur l’avenir de Bradley Barcola, annoncé tout proche de Liverpool. « Le club communiquera officiellement s’il se passe quelque chose. »