Nasser al-Khelaïfi tacle le nouveau projet de Superligue

Ces derniers jours, le projet de la SuperLigue a refait surface. Elle s’est présentée avec un nouveau nom et un nouveau modèle. Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG, a taclé ce nouveau projet de Superligue.

Il y a trois ans et demi, de nombreux clubs, initiés par Florentino Perez et le Real Madrid, ont tenté de créer une Superligue pour défier l’UEFA et sa Ligue des champions. Mais le projet est rapidement tombé à l’eau, de très nombreux clubs se désistant après le tollé auprès des supporters et de certains clubs qui fustigeaient cette nouvelle compétition. Ces derniers jours, le promoteur A22 Sports Management est revenu à la charge et présenté sa nouvelle Superligue avec un nouveau nom, The Unify League, et un nouveau modèle. Il n’est plus question d’une ligue fermée, mais d’un système méritocratique concernant chaque saison 96 équipes, issues de 55 pays différents, réparties dans quatre ligues différentes : la Star League, la Gold League, la Blue League et l’Union League. Quatre divisions distinctes et donc quatre trophées à la clé, ce qui rend ce modèle pas si divergent des Coupes d’Europe actuelles.

« Nous n’accorderons aucune importance à ce coup de publicité »

Nasser al-Khelaïfi, président du PSG et de l’association européenne des clubs (ECA), l’un des plus fervents opposant à la SuperLigue, s’est fendu d’un message au board de l’ECA pour tacler ce nouveau projet. « Vous avez peut-être vu hier divers rapports sur les dernières « propositions » de A22 – la société de conseil qui travaille pour le Real Madrid – sur leur soi-disant Super League. C’est le troisième Noël consécutif où des consultants en gestion, déconnectés de la réalité, et des clubs aux intérêts séparatistes cherchent à affaiblir l’Europe, toujours motivés par les mêmes ambitions égoïstes et agissant exclusivement dans leur propre intérêt. Nous n’accorderons aucune importance à ce coup de publicité, ni à l’attention que leurs fondateurs et bailleurs de fonds recherchent désespérément.«