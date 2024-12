Nasser Al-Khelaïfi : « Un jour historique pour le PSG »

Hier soir, le tirage au sort de la phase de poules de la Coupe du monde des clubs a été effectué. Le PSG connaît ses trois adversaires. Pour Nasser al-Khelaïfi, ça a été un jour historique pour le club de la capitale et les 31 autres équipes qualifiées.

La FIFA a décidé d’effectuer une refonte totale de sa Coupe du monde des clubs. Place désormais à une compétition à 32 équipes avec huit poules de quatre équipes. Comme la Coupe du monde des sélections, elle se déroulera tous les quatre ans. La première édition de ce nouveau format aura lieu aux États-Unis durant l’été 2025 (15 juin, 13 juillet). Le PSG est le seul club français qui y participe. Hier soir, le tirage au sort de la phase de poules a eu lieu. Le club de la capitale a hérité de l’Atlético de Madrid, de Botafogo et des Seattle Sounders FC.

« L’été prochain promet d’être un tournoi passionnant »

Présent à Miami, lieu du tirage au sort, Nasser al-Khelaïfi a réagi à ce tirage. Pour le président du PSG, c’est un jour historique pour son club et les 31 autres équipes qualifiées pour la Coupe du monde des Clubs. « C’est un jour historique pour le Paris Saint-Germain et pour les 32 clubs de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025, en lice pour devenir la meilleure équipe du monde l’été prochain, lance le président au micro de PSG TV. Nous voulons toujours nous battre pour les plus grands trophées et faire grandir notre base de supporters dans le monde entier. L’été prochain promet d’être un tournoi passionnant aux États-Unis pour nos joueurs, nos supporters et la famille du PSG. »