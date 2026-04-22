Nasser al-Khelaïfi va atteindre un cap symbolique avec le PSG

Président du PSG depuis juin 2011, Nasser al-Khelaïfi va atteindre la barre symbolique des 800 matches à la tête du club de la capitale avec la rencontre contre Nantes.

Depuis presque quinze ans, Nasser al-Khelaïfi est le président du PSG. Le dirigeant qatari a occupé ce poste pour la première fois en juin 2011, quand le club de la capitale a été racheté par QSI. Quinze ans plus tard, Nasser al-Khelaïfi a permis au PSG de glaner de très nombreux trophées (40), dont la Ligue des champions la saison dernière, et a réussi à convaincre les plus grandes stars de la planète de porter le maillot des Rouge & Bleu. Il a aussi convaincu plusieurs grands entraîneurs, Carlo Ancelotti ou Luis Enrique, de diriger le PSG.

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Il a reçu un beau message de la part de Charles Biétry

Ce mercredi soir, avec la rencontre de la 26e journée de Ligue 1 entre le PSG et Nantes, Nasser al-Khelaïfi va atteindre la barre des 800 matches à la tête du club de la capitale. Charles Biétry, président du PSG entre juillet-décembre 1998, qui lutte actuellement contre la maladie de Charcot, a tenu à adresser un message vidéo, via l’émission Late Football Club sur Canal Plus, à l’actuel président du PSG. « Quand tu as pris la présidence du PSG, je pensais comme tout le monde que tu allais au-devant d’un échec. Tu l’as frôlé quelquefois, même en nous offrant des génies comme Messi, Neymar ou Mbappé mais aujourd’hui ton équipe est sur le toit de l’Europe. Le PSG, ton PSG, nous enchante semaine après semaine et je t’envie de l’avoir vu 800 fois. J‘aurais aimé être près de toi en ce jour d’un incroyable anniversaire, mais la maladie en a décidé autrement.«