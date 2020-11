Mercredi soir à 21h (RMC Sport 1 / Téléfoot), le PSG jouera un nouveau match capital en Ligue des champions face à Manchester United (4ème journée de la phase de groupes) à Old Trafford. Un match important pour l’avenir du PSG en Ligue des champions. Et depuis le retour de la trêve internationale (1 victoire, 1 nul et 1 défaite), le PSG ne rassure pas notamment dans le jeu et sur le plan physique. Mais bonne nouvelle, pour cette rencontre face à Manchester United, Thomas Tuchel pourra compter sur son effectif le plus étoffé depuis le début de la saison, sauf surprise de dernière minute. Ménagés face aux Girondins de Bordeaux, Keylor Navas et Marquinhos “participeront, sauf contretemps de dernière minute, au voyage conduisant la délégation à Manchester”, précise Le Parisien sur son site internet. Une information également confirmée par lequipe.fr. Un doute subsiste toujours pour Layvin Kurzawa, comme l’avait déclaré Thomas Tuchel après le match face à Bordeaux. De leurs côtés, Thilo Kehrer et Juan Bernat sont forfaits. Enfin, Julian Draxler poursuit son programme individuel.

Face aux Red Devils, l’entraîneur parisien pourrait opter pour un 4-3-3, toujours selon Le Parisien. Sauf surprise, Keylor Navas débutera dans le but. Florenzi et Bakker occuperaient les couloirs défensifs parisiens et la charnière centrale pourrait être composée de Kimpembe et Marquinhos. Au milieu de terrain, l’indispensable Marco Verratti sera logiquement titulaire aux côtés de Danilo Pereira. Toujours selon le quotidien francilien, la troisième place au milieu pourrait se jouer entre Ander Herrera et Leandro Paredes. Enfin l’attaque parisienne pourrait être animée par Ángel Di María, Kylian Mbappé et Neymar Jr.

XI possible du PSG selon Le Parisien : Navas – Florenzi, Marquinhos (c), Kimpembe, Bakker – Danilo Pereira, Verratti, Paredes (ou Herrera) – Di María, Mbappé, Neymar