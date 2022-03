Navas : « On doit se remobiliser pour bien préparer le Real »

Le PSG s’est incliné ce soir sur la pelouse de Nice dans un match poussif (1-0). Les Rouge & Bleu n’ont pas réussi à défaire le bloc très bas des Niçois ce soir. Au micro de Canal Plus, Keylor Navas a analysé cette troisième défaite en Ligue 1 cette saison.

« C’était un match difficile. On n’espérait pas ce résultat. On a travaillé pendant la semaine pour gagner ce match. Le but ? C’est un très beau but. Il a frappé très fort dans un endroit où je ne pouvais pas intervenir. Madrid ? C’est toujours compliqué les matches avant la Ligue des Champions mais nous sommes des footballeurs avec de l’expérience. On doit se remobiliser pour bien préparer ce match. On va revoir ce qui n’a pas marché pour essayer de corriger les erreurs et bien préparer le match à Madrid.«