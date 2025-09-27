Ndjantou après son premier match avec le PSG : « C’était beaucoup de fierté »

Avec les nombreuses absences dans son groupe, Luis Enrique a fait appel à plusieurs titis du PSG pour la rencontre contre Auxerre. Quentin Ndjantou a fait ses premiers pas en professionnel ce soir.

En ce début de saison, le PSG n’est pas épargné par les blessures. Avec les nombreuses absences, Luis Enrique a décidé de faire monter plusieurs titis à l’entraînement cette semaine. Ces derniers ont même été convoqués pour la rencontre contre Auxerre pour le compte de la sixième journée de Ligue 1. Le coach espagnol a décidé de donner du temps de jeu à deux d’entre eux, Quentin Ndjantou et Mathis Jeangeal. Entré à la place de Senny Mayulu un peu après l’heure de jeu, l’attaquant s’est montré très intéressant, n’hésitant pas à se projeter et à tenter sa chance. Au micro de PSG TV, Quentin Ndjantou n’a pas caché sa fierté de jouer son premier match avec son club formateur.

« Je remercie aussi le coach pour la confiance qu’il nous a donnée »

« C’était beaucoup de fierté. Je suis très content d’être entré en jeu avec mon club formateur, et je remercie aussi le coach pour la confiance qu’il nous a donnée. Ce qui m’a le plus impressionné ? L’intensité et le niveau d’intelligence, il faut vite être connecté avec ton partenaire et aussi vite défendre, c’était ça les choses les plus importantes durant le match. »





